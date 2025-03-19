Trump'tan İran'a 2 Ay Süre: Yeni Nükleer Anlaşma Uyarısı

Trump'ın Sert Uyarısı: İran'a 2 Aylık Süre

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hitaben yazdığı bir mektupta, İran'a yeni bir nükleer anlaşma için 2 ay mühlet verdiği öne sürüldü. Axios adlı ABD merkezli yayın kuruluşuna göre, Trump'ın mektubu "sert" olarak nitelendirildi.

Kaynaklar, Trump'ın Iran'a müzakereler konusunda ısrarcı olduğunu, ancak eğer İran anlaşma için müzakerelere yanaşmazsa "sonuçlarla" yüzleşeceği konusunda uyarılarda bulunduğunu bildirdi. Ayrıca, Beyaz Saray mektup iletilmeden önce, İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere brifing verdi.

Trump'ın Açıklamaları

Trump, Fox Business Network ile 7 Mart'ta gerçekleştirdiği röportajda Hamaney'e bir mektup gönderdiğini doğruladı. Mektubunda, "Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak" ifadelerini kullandığını belirtti.

Hamaney, 8 Mart'ta yaptığı konuşmada, ABD'nin müzakere talebinin problemleri çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak amacı taşıdığını savundu ve İran'ın bunu kabul etmeyeceğini vurguladı.

BAE'nin Rolü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, 12 Mart'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Tahran'da bir araya gelerek Trump’ın mektubunu teslim etti.