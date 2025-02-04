Trump'tan İran'a Maksimum Baskı Politikasına Geri Dönüş Adımı

Trump'tan Yeni Kararname: İran'a Karşı Maksimum Baskı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı uygulanan 'maksimum baskı' politikasını yeniden hayata geçireceğini duyurdu. Bu kapsamda, yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

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Trump, İran yönetimine karşı sert önlemler alacaklarını belirtirken, bu kararın bölgede istikrarı sağlamayı amaçladığını ifade etti. Yeni kararnamenin, İran'ın nükleer programı dahil olmak üzere çeşitli alanlarda baskıyı artırmayı hedeflediği vurgulandı.

Uluslararası Tepkiler

Bu karar, uluslararası arenada farklı tepkilere yol açması bekleniyor. Uzmanlar, maksimum baskı politikasının bölgedeki gerginliği artırabileceği uyarısında bulunuyor.