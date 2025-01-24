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Trump'tan İran'la Nükleer Anlaşma Açıklaması

ABD Başkanı Trump, yeni bir nükleer anlaşmanın mümkün olduğunu ve İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 06:21
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 06:21
Trump'tan İran'la Nükleer Anlaşma Açıklaması

Trump: Yeni Nükleer Anlaşma Mümkün

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yeni bir nükleer anlaşmanın mümkün olabileceğini ifade etti. Fox News kanalında Sean Hannity'ye verdiği röportajda, ayrıntılarının titizlikle müzakere edilmesi gerektiğini vurguladı.

İran’ın Zararlı Eylemleri

Trump, İran'ın Orta Doğu'daki zararlı eylemlerine dikkat çekerek, bu faaliyetleri engellemek için her türlü tedbiri alacaklarının altını çizdi. Ayrıca, İran’ın asla nükleer silahlara sahip olmaması gerektiği konusunda kararlı olduğunu söyledi.

2020 Seçimleri ve Nükleer Anlaşma

Bir soru üzerine, Trump, 2020 seçimlerini kazanması durumunda “bir hafta içinde” İran ile nükleer bir anlaşma imzalayarak, İran’ın nükleer silahlardan tamamen uzaklaşmasını sağlayabileceğini belirtti. Joe Biden yönetiminin bu süreci yönetmede yetersiz kaldığını savundu.

İran İçin Umut Var

“İranlıların harika bir ülkeye sahip olmalarını istiyorum, onların büyük bir potansiyeli var” diyen Trump, “Anlaşmanın düzgün bir şekilde hazırlanması halinde, İran’ın nükleer silah elde etmemesi için kesinlikle yollar var.” dedi.

Doğrulama İhtiyacı

İran ile yeni bir nükleer anlaşmaya kapı aralayan Trump, böyle bir anlaşma için belki 10 kez doğrulama yapılması gerektiğini kaydetti. İran’ın nükleer silaha sahip olması durumunda birçok ülkenin de nükleer silah edinme isteği doğabileceğini ve bu durumu “felaket” olarak değerlendirdiğini ifade etti.

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