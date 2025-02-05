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Trump'tan İran'la Nükleer Anlaşmaya Açık Sinyal

Trump, İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini ve barışçıl bir büyümeyi destekleyecek bir anlaşma yapılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:06
Trump'tan İran'la Nükleer Anlaşmaya Açık Sinyal

Trump'tan Nükleer Anlaşma Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşma imzalamaya açık olduğuna dair sinyaller verdi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini belirtti ve İran'ın büyümesine yönelik bir anlaşmanın önemine değindi.

Trump, "İran'ın büyük ve başarılı bir ülke olmasını istiyorum" diyerek, ancak bu süreçte nükleer silahların olmaması gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca, ABD'nin İsrail ile işbirliği yaparak İran'a saldıracağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ve bu söylentilerin abartıldığını ifade etti.

Barışçıl Büyüme İçin Anlaşma

Trump, İran'ın barışçıl bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için, onaylı bir Nükleer Barış Anlaşması yapılmasının şart olduğunu belirtti. Bu konuda derhal çalışmalara başlanması gerektiğinin altını çizen Trump, "Anlaşma imzalanıp tamamlandığında Orta Doğu'da büyük bir kutlama yapmalıyız. Tanrı, Orta Doğu'yu korusun!" dedi.

Maksimum Baskı Politikası

Öte yandan, Trump dün Beyaz Saray'daki bir imza töreninde, "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek bir başkanlık kararnamesini imzaladı. Bu kararından memnun olmadığını fakat İran'a karşı sert olmak zorunda olduğunu ifade etti.

Trump, başkanlığı dönemi boyunca İran'ın asla nüklere sahip olmaması gerektiğini savunarak, İran ile bir anlaşmanın mümkün olup olmayacağını göreceklerini, ancak ne gerekiyorsa onu yapacaklarını vurguladı.

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