Trump'tan İsrail'e Orta Doğu'da Sükunet Çağrısı

ABD Başkanı Trump, İsrail'den Orta Doğu'daki çatışmalardan kaçınmasını ve Lübnan'da ateşkesi sürdürmesini istedi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 13:45
Trump'tan İsrail'e Orta Doğu'da Sükunet Çağrısı

Trump, Orta Doğu'da Gerilimlerin Artmasını İstemiyor

İsrail basınına göre, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Tel Aviv yönetiminden Orta Doğu'daki gereksiz çatışmalara neden olmaktan kaçınmalarını istedi. Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Trump, Suriye'deki yeni yönetime karşı sert ifadelerden uzak durulmasını ve Lübnan'daki ateşkesi sürdürme çağrısında bulundu.

Trump yönetimindeki üst düzey yetkililer, yaptıkları son görüşmelerde, Trump'ın Orta Doğu'da mümkün olduğunca sükunet istediğini ve ABD'deki iç meselelere odaklanmak istediğini aktardı. Bu bağlamda, Lübnan ve Suriye'de gerilim yaratmaktan kaçınmak gerektiği vurgulandı.

Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması Hedefleniyor

İsrailli bir yetkilinin açıklamalarına göre, Trump, göreve başlamadan önce Gazze’de ateşkes ve esir takası müzakerelerine bizzat müdahil olduğunu belirtirken, 20 Ocak öncesinde hızlı bir anlaşmayı hedefliyor.

Ayrıca, Biden yönetimi ile Trump ekibi arasında Gazze’deki anlaşmalarla ilgili olağandışı bir işbirliği olduğu ifade edildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görevli Brett McGurk ile Trump’ın yeni temsilcisi Steve Witkoff, sürekli temas halinde bulunuyorlar.

Önümüzdeki günlerin, Gazze’deki ateşkes ve esir takası müzakereleri açısından kritik olduğu ve ilerleme kaydedildiği bilgisi de paylaşıldı.

Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda gerçekleşen dolaylı müzakerelerde, Hamas ile İsrail arasında nihai bir anlaşmanın şekillenmesi amacıyla yoğun çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, üst düzey müzakere heyetini Gazze’deki görüşmelere katılması için Katar'a göndermeye karar verdi. Heyet, Mossad Direktörü David Barnea ve Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar dahil olmak üzere çeşitli üst düzey isimlerden oluşuyor.

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