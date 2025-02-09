Trump'tan Kağıt Pipet Eleştirisi: 'Plastiğe Geri Dönüyoruz'

Trump'tan Çarpıcı Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından çevre dostu olarak bilinen kağıt pipetlere yönelik sert eleştirilerde bulundu. Trump, yaptıkları uygulamaların sonunda "plastik kullanımına geri dönüyoruz" mesajı verdi.

Truth Social'daki Paylaşımı

Truth Social sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Trump, eski başkan Joe Biden'ın kağıt pipetleri teşvik eden kararının "artık öldüğünü" söyleyerek, "Artık içeceğinizi, ağzınızda iğrenç şekilde eriyen kağıt pipet olmadan keyifle içebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Biden'ın Kararına Tepki

Trump ayrıca, "Plastiğe geri dönüyoruz" ifadesiyle Biden'ın kağıt pipet kararını geçersiz kılacak yeni bir başkanlık kararnamesinin yolda olduğunu duyurdu.

Başkanlık Koltuğu ve İklim Anlaşması

Trump, ilk kez başkanlık koltuğuna 20 Ocak 2017'de oturmuş ve ABD'yi 2015'te kabul edilen Paris İklim Anlaşması'ndan çekmişti. Biden ise, 20 Ocak 2021'de başkanlık görevini devraldıktan sonra, imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle ülkeyi yeniden anlaşmaya taraf yapmıştı.

BM'nin Resmi Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararını resmi olarak ilettiğini bildirmişti.