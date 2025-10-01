Trump'tan Katar Güvencesi: ABD Saldırıyı Tehdit Saydı

Başkanlık kararnamesiyle Washington'dan net mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü dış saldırılara karşı garanti altına almayı ve olası bir saldırıyı ABD'ye tehdit kabul eden başkanlık kararnamesini imzaladı. Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada kararname kamuoyuyla paylaşıldı.

Kararnamede, dış saldırıların sürmekte olan tehditleri hatırlatılarak, "ABD'nin politikası, Katar'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü dış saldırılara karşı garanti altına almaktır." ifadelerine yer verildi.

Metinde ayrıca, ABD'nin Katar'ın toprağına, egemenliğine veya kritik altyapısına yönelik herhangi bir saldırıyı, ABD'nin barış ve güvenliğine yönelik bir tehdit olarak değerlendireceği belirtildi.

Kararnamede, saldırı durumunda Washington'un "ABD ve Katar'ın çıkarlarını savunmak ve barış ve istikrarı yeniden sağlamak için diplomatik, ekonomik ve gerekirse askeri olmak üzere tüm yasal ve uygun önlemleri alacağı" vurgulandı.

Katar'daki saldırı ve bölgedeki gerilim

İsrail ordusunun 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya düzenlediği hava saldırısında, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile dört Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." sözleriyle yeni bir saldırı tehdidinde bulunmuştu.