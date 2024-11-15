Trump'tan Lübnan'da Ateşkes için Onay: İsrail ve Hizbullah Arasında Yeni Gelişmeler

Trump, Lübnan'daki Ateşkes Taslağına Onay Verdi

İsrail devlet televizyonuna göre, ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan'da ateşkese varılması için hazırlanan taslağa yeşil ışık yaktı. Bu önemli gelişme, regiondaki gerginliğin azaltılması açısından bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Görüşmenin Detayları

10 Kasım'da gerçekleştirilen görüşmede, Trump'ın İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile bir araya geldiği belirtildi. Trump'a yakın isimlerle birlikte düzenlenen toplantıda, Lübnan'da ateşkese varılması gibi kritik konular ele alındı. Dermer, Trump'ı Lübnan'daki ateşkes için hazırlanan taslak hakkında bilgilendirdi.

Görüşme sonunda Trump'ın, taslağa onay vererek, "Lübnan konusunda anlaşmanızı istiyorum, itirazım yok."

Uluslararası Gelişmeler

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, İsrail ile Hizbullah arasında ulaşılması hedeflenen ateşkes taslağı, Lübnan tarafına iletildi. Bu gelişmeler, bölgedeki barışın sağlanması için önemli bir zeminin oluşmasına katkı sağlayabilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.