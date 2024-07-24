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Trump'tan Mahmud Abbas'a Yanıt: Suikast Girişimine Kınama

Trump, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın suikast girişimini kınayan mektubunu sosyal medyada paylaştı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 13:28
Trump'tan Mahmud Abbas'a Yanıt: Suikast Girişimine Kınama

Trump ve Abbas: Kritik İlişkiler

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın kendisine yazdığı suikast girişimini kınayan mektubu sosyal medya üzerinden paylaştı. Trump, mektubun altına "Cuma günü Bibi Netanyahu'yu görmeyi ve Orta Doğu'da barışı tesis etmeyi dört gözle bekliyorum" notunu düştü.

Abbas'ın Endişeleri

Abbas, 14 Temmuz tarihli mektubunda, Trump'a yönelik suikast girişiminin duyulması ve görüntülerinin izlenmesinin kendisini derin endişeye sevk ettiğini belirtti. Mektubunda, "Şiddet eylemlerinin kanun ve düzen dünyasında yeri yoktur. Alçakça suikast girişimleri, barışçıl çözüm yollarının anlaşılmaması dolayısıyla ortaya çıkan zayıflıktır" diye ekledi.

Trump'ın Yanıtı

Trump, mektubu Truth Social platformunda paylaşırken, üzerine keçeli kalemle "Mahmud - Çok hoş - Teşekkür ederim - Her şey yoluna girecek" notunu ekledi. Dünkü açıklamasında ise, Florida’da Netanyahu ile yapacağı toplantıyı müjdeleyerek, Orta Doğu'da barışın sağlanması konusundaki kararlılığını yineledi.

Suikast Girişimi Detayları

Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'nın Butler bölgesinde bir miting sırasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Olay sonrasında, ABD Gizli Servisi saldırganı etkisiz hale getirdiğini bildirdi. FBI, bu olayı suikast girişimi olarak değerlendirirken, saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu kaydedildi.

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