Trump'tan Mamdani'ye 'Federal Yardım Yok' Tehdidi

Trump, Zohran Mamdani'nin New York Belediye Başkanı seçilmesi halinde federal hükümetten yardımdan mahrum bırakılacağını bildirdi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 16:52
Trump'tan Mamdani'ye 'Federal Yardım Yok' Tehdidi

Trump'tan Mamdani'ye 'Federal Yardım Yok' Tehdidi

Trump, Mamdani seçilirse New York ile Washington arasında büyük anlaşmazlık olacağını savundu

ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı adayı Zohran Mamdani'nin seçilmesi halinde federal hükümetten hiçbir finansal yardım alamayacağını iddia etti.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Mamdani'nin belediye başkanı olma ihtimaline ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Trump, Mamdani'nin göreve gelmesi halinde başarısız olarak "Cumhuriyetçi Partinin başına gelecek en iyi şeylerden biri olacağını" savunarak, "Bir zamanlar büyük olan şehrimizin tarihinde hiçbir belediye başkanının yaşamadığı kadar Washington'la sorunlar yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Mamdani'nin "komünist vaatlerini" yerine getirebilmesi için başkan olarak kendisinden paraya ihtiyacı olacağını belirterek, "Hiçbirini alamayacak, öyleyse ona oy vermenin ne anlamı var? Bu ideoloji binlerce yıldır hep başarısız oldu. Tekrar başarısız olacak ve bu kesin." dedi.

Zohran Mamdani, New York'ta 24 Haziran'da düzenlenen Demokrat Parti'nin Belediye Başkanlığı ön seçimini kazanarak, New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı olarak tarihe geçti.

33 yaşındaki Zohran Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

İLGİLİ HABERLER

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Özel Gereksinimli Kişinin Trafik Polisi Olma Hayali Gerçekleşti
2
Yozgat Çekerek'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
3
Doğan Bekin: Fener Rum Patrikhanesine Eğitimde Ayrıcalık Verilemez
4
Muğla'dan Sumud Filosu'na Destek: "Katil İsrail'i, zalimleri, soykırımı kınıyoruz"
5
Gaziantep'te elektrikli bisiklet paniği: Lokanta önündeki müşterilere çarpma anı kamerada
6
Adana'da Bıçaklı Öldürme Davası: Sanık Mert T. Hakim Karşısında
7
Muş'ta 'El Ele Güvenli Geleceğe' Projesiyle Havalimanında Öğrencilere Güvenlik Eğitimi

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı