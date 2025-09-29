Trump'tan Mamdani'ye 'Federal Yardım Yok' Tehdidi

Trump, Mamdani seçilirse New York ile Washington arasında büyük anlaşmazlık olacağını savundu

ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı adayı Zohran Mamdani'nin seçilmesi halinde federal hükümetten hiçbir finansal yardım alamayacağını iddia etti.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Mamdani'nin belediye başkanı olma ihtimaline ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Trump, Mamdani'nin göreve gelmesi halinde başarısız olarak "Cumhuriyetçi Partinin başına gelecek en iyi şeylerden biri olacağını" savunarak, "Bir zamanlar büyük olan şehrimizin tarihinde hiçbir belediye başkanının yaşamadığı kadar Washington'la sorunlar yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Mamdani'nin "komünist vaatlerini" yerine getirebilmesi için başkan olarak kendisinden paraya ihtiyacı olacağını belirterek, "Hiçbirini alamayacak, öyleyse ona oy vermenin ne anlamı var? Bu ideoloji binlerce yıldır hep başarısız oldu. Tekrar başarısız olacak ve bu kesin." dedi.

Zohran Mamdani, New York'ta 24 Haziran'da düzenlenen Demokrat Parti'nin Belediye Başkanlığı ön seçimini kazanarak, New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı olarak tarihe geçti.

33 yaşındaki Zohran Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.