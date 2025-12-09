Trump'tan Meksika'ya su uyarısı: Yüzde 5 gümrük vergisi tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın iki ülke arasındaki su anlaşmasını ihlal ettiğini ve ABD'nin ihtiyaç duyduğu suyu serbest bırakmadığını belirterek, Meksika'ya yüzde 5 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Açıklamanın ayrıntıları

Trump, sahibi olduğu Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Meksika'nın anlaşmayı ihlal ettiğini ve bunun Teksas’ın ürünleri ve hayvancılığı üzerinde ciddi zararlar doğurduğunu söyledi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu ihlal güzel Teksas’ın ürünlerini ve hayvancılığımızı ciddi şekilde zarara uğratıyor. Meksika, son 5 yılda anlaşmaya uymadığı için ABD’ye 800 bin akre-fit’ten fazla su borçlu."

Trump ayrıca, "ABD’nin, 31 Aralık'tan önce Meksika’nın 200 bin akre-fit suyu serbest bırakmasına ihtiyacı var; geri kalanı da çok geçmeden sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Vergi tehdidi ve çiftçilere etkisi

Trump, Meksika'nın çağrılara yanıt vermediğini ve Amerikalı çiftçilerin mağdur olduğunu vurgulayarak, "Söz konusu su derhal serbest bırakılmadığı takdirde Meksika’ya yüzde 5 gümrük vergisi uygulanmasını öngören belgeleri onayladım" dedi. Trump, "Meksika suyu ne kadar geç salarsa, çiftçilerimiz o kadar fazla zarar görüyor. Meksika’nın bu sorunu hemen çözme yükümlülüğü vardır" diye ekledi.

