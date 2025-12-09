DOLAR
42,53 0,02%
EURO
49,49 -0,12%
ALTIN
5.738,63 0,01%
BITCOIN
3.828.375,65 0,73%

Trump'tan Meksika'ya su uyarısı: Yüzde 5 gümrük vergisi tehdidi

Trump, Meksika'nın su anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek 31 Aralık'a kadar 200 bin akre-fit su serbest bırakılmazsa Meksika'ya yüzde 5 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 03:58
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 03:58
Trump'tan Meksika'ya su uyarısı: Yüzde 5 gümrük vergisi tehdidi

Trump'tan Meksika'ya su uyarısı: Yüzde 5 gümrük vergisi tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın iki ülke arasındaki su anlaşmasını ihlal ettiğini ve ABD'nin ihtiyaç duyduğu suyu serbest bırakmadığını belirterek, Meksika'ya yüzde 5 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Açıklamanın ayrıntıları

Trump, sahibi olduğu Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Meksika'nın anlaşmayı ihlal ettiğini ve bunun Teksas’ın ürünleri ve hayvancılığı üzerinde ciddi zararlar doğurduğunu söyledi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu ihlal güzel Teksas’ın ürünlerini ve hayvancılığımızı ciddi şekilde zarara uğratıyor. Meksika, son 5 yılda anlaşmaya uymadığı için ABD’ye 800 bin akre-fit’ten fazla su borçlu."

Trump ayrıca, "ABD’nin, 31 Aralık'tan önce Meksika’nın 200 bin akre-fit suyu serbest bırakmasına ihtiyacı var; geri kalanı da çok geçmeden sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Vergi tehdidi ve çiftçilere etkisi

Trump, Meksika'nın çağrılara yanıt vermediğini ve Amerikalı çiftçilerin mağdur olduğunu vurgulayarak, "Söz konusu su derhal serbest bırakılmadığı takdirde Meksika’ya yüzde 5 gümrük vergisi uygulanmasını öngören belgeleri onayladım" dedi. Trump, "Meksika suyu ne kadar geç salarsa, çiftçilerimiz o kadar fazla zarar görüyor. Meksika’nın bu sorunu hemen çözme yükümlülüğü vardır" diye ekledi.

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN MEKSİKA’YA SU ANLAŞMASI UYARISI: "YETERLİ SU SERBEST BIRAKILMAZSA, YÜZDE 5...

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN MEKSİKA’YA SU ANLAŞMASI UYARISI: "YETERLİ SU SERBEST BIRAKILMAZSA, YÜZDE 5 GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANACAK"

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump'tan Meksika'ya su uyarısı: Yüzde 5 gümrük vergisi tehdidi
2
Tekirdağ Çorlu'da kaza: Sürücü 'Ağabeyimi arayacağım' deyip kaçtı
3
Kahramanmaraş’ta Yarım Asırlık Akçakoyunlu İlkokulu Yıkılmayı Bekliyor
4
Gürsu'da Orman Yangınına Paraşütle Tohum Yağdı
5
Tekman'da İki Aile Arasında Kavgada 7 Kişi Yaralandı
6
Samsun'da motosiklet kazası: Ölü sayısı 2'ye yükseldi
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı İdamlarının 64. Yılında Andı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi