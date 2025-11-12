Trump'tan Netanyahu'ya 'Tam Af' Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a gönderdiği resmi mektupta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için yürütülen yolsuzluk soruşturmalarında "tam af" talep etti. Mektup, Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yayımlandı.

Trump mektupta, "İsrail devleti ve Yahudi halkı son 3 yıldır tecrübe ettiği zorlu dönemi geride bırakırken" ifadeleriyle Netanyahu'nun savaş zamanında gösterdiği liderliği vurguladı ve soruşturmanın liderin dikkatini gereksiz şekilde başka yollara saptırdığını belirtti. Trump, süreci "haksız ve siyasi bir soruşturma" olarak nitelendirerek Herzog'a Netanyahu'yu affetme çağrısında bulundu.

Mektupta ayrıca, göreve gelişinin Ocak ayında olduğu, odağın İsrailli rehinelerin evlerine dönüşü ile barış anlaşmasını sağlamak olduğu ve elde edilen kazanımların ardından artık Netanyahu'ya affedilerek ülkeyi birleştirme şansı tanınması gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan başvuru vurgusu

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi, affın kullanılabilmesi için başvuranların belirli prosedürlere uygun olarak resmi talepte bulunması gerektiğini açıkladı.

Netanyahu'nun yargılanma süreci

Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında 2019 yılında rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarından üç dava açıldı; yargı süreci 2020'de başladı. Netanyahu, tüm suçlamaları reddediyor ve davaları İsrail'deki sol görüşlü siyasetçilerin başlattığı bir "cadı avı" olarak nitelendiriyor. Süreç henüz sonuçlanmadı.

Trump daha önce Ekim ayında düzenlediği resmi İsrail ziyaretinde, Knesset konuşmasında da Cumhurbaşkanı Herzog'a Netanyahu'nun affedilmesi çağrısında bulunmuştu.

