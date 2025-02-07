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Trump'tan Netanyahu'ya Yaptırım: UCM'ye Cevap Gecikmedi

Trump, Netanyahu'ya yönelik UCM'nin tutuklama kararına yaptırım getiren başkanlık kararnamesini imzaladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 01:48
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 01:48
Trump'tan Netanyahu'ya Yaptırım: UCM'ye Cevap Gecikmedi

Trump, UCM'ye Yaptırım Öngören Kararnamesini İmzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili çıkan tutuklama kararları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yaptırım uygulamaya yönelik bir başkanlık kararnamesi imzaladığını duyurdu.

Yazılı bir açıklama yapan Trump, UCM'yi Amerika ve müttefiki İsrail'i “temelsiz ve gayrimeşru” bir şekilde hedef almakla suçladı. UCM'nin Netanyahu aleyhinde Gazze'deki savaş suçları iddialarıyla çıkardığı tutuklama emirlerini kabul etmediklerini belirten Trump, bu kararı “meşru bir dayanağı olmaksızın” alınmış olarak değerlendirerek şunları kaydetti:

“UCM, ABD ve İsrail gibi müttefiklerinin personeli üzerinde yargı yetkisi iddia etmiş ve ön soruşturmalar açmıştır. Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkan asılsız tutuklama kararları, UCM'nin yetkilerini kötüye kullandığını gösteriyor.”

Trump, her iki ülkenin Roma Statüsü'ne taraf olmadığını belirterek, UCM'nin hiçbir şekilde ABD veya İsrail üzerinde yargı yetkisi olmadığını vurguladı.

Yaptırımlar ve Sonuçları

Başkan Trump’ın imzaladığı kararname, UCM yetkililerinin Amerikan vizesi almasının yanı sıra ABD ile finansal işlemler yapmalarını da engelleyecek. UCM, geçtiğimiz yıl kasım ayında, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları gerekçesiyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

ABD’li yetkililer, söz konusu tutuklama kararını tanımadıklarını ifade ederken, bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri de UCM’ye yaptırım uygulanması için çağrıda bulunmuştu.

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