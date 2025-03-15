Trump'tan Ordusuna Yemen'de Husilere Saldırı Talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, orduya Yemen'deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini açıkladı.

Bu açıklama, Yemen'deki çatışmaların artış gösterdiği bir dönemde yapıldı. İlgili askeri harekâtın amacının, Husilerin bölgedeki etkinliğini azaltmak ve barışı sağlamak olduğu belirtildi.

Askeri Müdahale ve Strateji

Trump, stratejik öneme sahip Yemen'deki Husilere karşı alınacak bu askeri önlemin, uluslararası güvenliğe de katkıda bulunacağını savundu. Hükümetin, bu saldırının detayları konusunda uluslararası müttefikleriyle koordineli hareket edeceği ifade edildi.

Yemen'deki İnsani Durum

Bununla birlikte, Yemen'de süregelen insani krizin derinleştiği kaydedildi. Uzmanlar, askeri müdahalenin olası sonuçlarına dikkat çekerek, sivil halka zarar verme ihtimalinin altını çizdi.

ABD'nin Yemen stratejisine yönelik eleştiriler devam ederken, Trump'ın bu yeni kararı, uluslararası toplumda tartışmalara yol açması bekleniyor.