Trump'tan Panama Kanalı Açıklaması: Büyükelçi Adayı Kevin Marino Cabrera

Trump'tan Tartışmalı Panama Kanalı Açıklamaları

Seçilen başkan Donald Trump, Panama Kanalı'nın yeniden ABD'ye verilmesi konusundaki tartışmalarla dikkat çekti. Panama'nın, kanalın kullanımı için aşırı yüksek ücretler talep ettiğini belirten Trump, bu durumun devam etmesi halinde kanalın yeniden ABD’ye devri için talepte bulunabileceklerini ifade etti.

Büyükelçi Adayı Kevin Marino Cabrera

Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Panama Büyükelçisi adayının Kevin Marino Cabrera olduğunu duyurdu. Panama kanalına ilişkin endişelerini dile getiren Trump, Cabrera'nın Floridaki seçim ekibinde görev aldığını ve daha önce Miami-Dade Kent Komiseri olarak hizmet verdiğini belirtti.

Eski ABD Başkanı’na Eleştiri

Trump, konuşmalarında, eski ABD Başkanı Jimmy Carter’ın Panama Kanalı’nın yönetimini devretme kararını “hata” olarak nitelendirirken, “Kanalın başkalarının yararına değil, iki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olarak Panama’ya verildi” ifadelerini kullandı.

Panama Devlet Başkanı’nın Cevabı

Trump’ın açıklamalarına yanıt veren Panama Devlet Başkanı Mulino, “Vatandaşlarım, kesin bir dille ifade etmek isterim ki, Panama Kanalı ve ona bağlı tüm alanlar, her metrekaresiyle Panama’ya aittir. Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı pazarlık konusu değildir” diyerek güçlü bir karşılık verdi.