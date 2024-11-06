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Trump'tan Philadelphia'da 'Büyük Hile' İddiası

Donald Trump, Philadelphia'da seçim hilesi yapıldığını öne sürdü ve kolluk kuvvetlerini bölgeye yönlendirdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 02:10
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 02:10
Trump'tan Philadelphia'da 'Büyük Hile' İddiası

Trump, Philadelphia'daki Hile İddialarını Gündeme Getirdi

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Philadelphia'da seçimin düzgünlüğü konusunda endişelerini dile getirerek, bölgede "büyük hile" yapıldığını iddia etti.

Paylaşımında Açıkladı

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "Philadelphia'da büyük hile yapıldığı konuşuluyor. Kolluk kuvvetleri geliyor." ifadelerine yer verdi.

Polis Departmanı'ndan Yanıt

Philadelphia Polis Departmanı, Trump'ın iddialarına yanıt vererek, "Trump'ın bahsettiği durum hakkında bir bilgimiz yok. Kolluk kuvvetlerinin bölgeye yönlendirilmesini gerektiren bir durum yaşanmadı" açıklamasını yaptı.

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