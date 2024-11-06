Trump'tan Philadelphia'da 'Büyük Hile' İddiası

Trump, Philadelphia'daki Hile İddialarını Gündeme Getirdi
Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Philadelphia'da seçimin düzgünlüğü konusunda endişelerini dile getirerek, bölgede "büyük hile" yapıldığını iddia etti.
Paylaşımında Açıkladı
Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "Philadelphia'da büyük hile yapıldığı konuşuluyor. Kolluk kuvvetleri geliyor." ifadelerine yer verdi.
Polis Departmanı'ndan Yanıt
Philadelphia Polis Departmanı, Trump'ın iddialarına yanıt vererek, "Trump'ın bahsettiği durum hakkında bir bilgimiz yok. Kolluk kuvvetlerinin bölgeye yönlendirilmesini gerektiren bir durum yaşanmadı" açıklamasını yaptı.