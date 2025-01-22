Trump'tan Putin'e Savaş Uyarısı: Anlaşma Yapmazsanız Yaptırım Geliyor

Trump'tan Putin'e Sert Uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik "Ukrayna'daki savaşı sonlandırma" çağrısında bulundu. Trump, bu anlaşmanın sağlanmaması durumunda Rusya'ya ciddi yaptırımlar ve gümrük vergileri uygulayacağı tehdidinde bulundu.

Truth Social Hesabından Açıklama Yaptı

Trump, açıklamalarını Truth Social sosyal medya platformu üzerinden paylaştı. Putin'e, "Şimdi uzlaşın ve bu saçma savaşı durdurun" diyerek seslenen Trump, aksi takdirde durumun daha da kötüleşeceğini vurguladı.

Rus Halkına Destek Verdi

Trump, konuşmasında Rus halkını sevdiğini ve geçmişteki yardımlarını hatırlatarak, "Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için artık bir zamanın geldiğini" belirtti. Trump, ayrıca "Eğer yakın zamanda bir anlaşma yapmazsak, yaptırım uygulamaktan ve Rusya'dan ABD'ye satılan her şeye yüksek gümrük vergisi koymaktan başka çarem kalmayacak" ifadesini kullandı.

Savaşın Bitirilmesi İçin Çağrı

Trump, "Ben Başkan olsaydım, asla başlamayacak olan bu savaşı bitirelim! Bunu kolay yoldan ya da zor yoldan yapabiliriz. Şimdi anlaşmayı yapın. Daha fazla can kaybı olmasın" diyerek, savaşın sona ermesi için acil bir çözüm çağrısında bulundu.