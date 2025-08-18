DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,71 0,48%
ALTIN
4.382,8 0,01%
BITCOIN
4.761.988,53 1,04%

Trump'tan Rusya-Ukrayna Arabuluculuğu Eleştirilerine Sert Yanıt

Trump, Truth Social'da Rusya-Ukrayna görüşmelerine yönelik eleştirilere tepki gösterdi; "Son 6 ayda, birisi nükleer felaket olmak üzere 6 savaşı çözdüm." dedi. 15 Ağustos Putin görüşmesi ve bugün Zelenskiy randevusu öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 18:15
Trump'tan Rusya-Ukrayna Arabuluculuğu Eleştirilerine Sert Yanıt

Trump'tan Rusya-Ukrayna Arabuluculuğu Eleştirilerine Sert Yanıt

Trump, eleştirilere Truth Social üzerinden yanıt verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki görüşmelerine yönelik eleştirilere sert tepki gösterdi.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Son 6 ayda, birisi nükleer felaket olmak üzere 6 savaşı çözdüm." ifadesini kullandı ve Wall Street Journal gibi medya kuruluşlarının eleştirilerine karşı çıktı.

Trump, savaşı "eski ABD Başkanı Joe Biden'ın savaşı" olarak nitelendirerek, "Yalnızca bunu durdurmak için buradayım, devam ettirmek için değil. Ben Başkan olsaydım bu (savaş) asla yaşanmazdı." yorumunu yaptı.

Yaptıklarından emin olduğunu belirten Trump, "Yıllardır bunca çatışma üzerinde çalışan ve durdurmak için hiçbir şey yapamayan insanların tavsiyesine ihtiyacım yok. Onlar, sağduyusu, zekası, anlayışı olmayan 'aptal' insanlar." ifadelerini kullandı ve bunun meselenin çözümünü zorlaştırdığını ancak "ne olursa olsun yapması gerekeni yapacağını" savundu.

Diğer paylaşımında "sahte haberler" olarak nitelediği ABD medyası ve Demokrat Partililer'i hedef aldı; Rusya'nın Moskova ve St. Petersburg'u "ABD ve Ukrayna'ya verdiğini söylese dahi" medyanın bunun "Trump ve ABD için küçük düşürücü bir gün" olduğunu söyleyeceğini öne sürdü.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Washington'da bugün yapacağı görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çerkezköy'de Yaya Geçidinde Kaza: Otomobil İki Kadına Çarptı, Anlar Kamerada
2
Zelenskiy: Trump'ın Savaşı Diplomatikle Bitirme Fikrini Destekledik
3
E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025
4
Avustralya, Simcha Rothman'ın Vizesini İptal Etti
5
Merz: 15 Ağustos'taki Alaska Zirvesinde Avrupa ve Ukrayna Güvenliği Korunmalı
6
Eskişehir'de Bıçakla Cinayet: Kadın Eski Erkek Arkadaş Tarafından Öldürüldü
7
Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu Yılı Anma Töreni Düzenlendi

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri