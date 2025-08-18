Trump'tan Rusya-Ukrayna Arabuluculuğu Eleştirilerine Sert Yanıt

Trump, eleştirilere Truth Social üzerinden yanıt verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki görüşmelerine yönelik eleştirilere sert tepki gösterdi.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Son 6 ayda, birisi nükleer felaket olmak üzere 6 savaşı çözdüm." ifadesini kullandı ve Wall Street Journal gibi medya kuruluşlarının eleştirilerine karşı çıktı.

Trump, savaşı "eski ABD Başkanı Joe Biden'ın savaşı" olarak nitelendirerek, "Yalnızca bunu durdurmak için buradayım, devam ettirmek için değil. Ben Başkan olsaydım bu (savaş) asla yaşanmazdı." yorumunu yaptı.

Yaptıklarından emin olduğunu belirten Trump, "Yıllardır bunca çatışma üzerinde çalışan ve durdurmak için hiçbir şey yapamayan insanların tavsiyesine ihtiyacım yok. Onlar, sağduyusu, zekası, anlayışı olmayan 'aptal' insanlar." ifadelerini kullandı ve bunun meselenin çözümünü zorlaştırdığını ancak "ne olursa olsun yapması gerekeni yapacağını" savundu.

Diğer paylaşımında "sahte haberler" olarak nitelediği ABD medyası ve Demokrat Partililer'i hedef aldı; Rusya'nın Moskova ve St. Petersburg'u "ABD ve Ukrayna'ya verdiğini söylese dahi" medyanın bunun "Trump ve ABD için küçük düşürücü bir gün" olduğunu söyleyeceğini öne sürdü.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Washington'da bugün yapacağı görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.