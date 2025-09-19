Trump'tan Sadık Khan'a Sert Eleştiri: 'Dünyanın en kötü belediye başkanlarından' iddiası

Trump, Londra Belediye Başkanı Sadık Khan'ı 'dünyanın en kötü belediye başkanlarından' olarak nitelendirip Windsor'daki yemeğe davet edilmemesini istedi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 10:27
Trump'tan Sadık Khan'a Sert Eleştiri: 'Dünyanın en kötü belediye başkanlarından' iddiası

Trump'tan Sadık Khan'a Sert Eleştiri

Windsor'daki onur yemeğine katılmamasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Londra Belediye Başkanı Sadık Khan hakkında, kendisinin "dünyanın en kötü belediye başkanlarından" biri olduğunu iddia ederek, Khan'ın İngiltere'de onuruna Windsor Kalesi'nde verilen akşam yemeğine çağrılmamasını talep etti.

Air Force One'da gazetecilere konuşan Trump, Khan'ı hedef alarak Londra'daki artan suç ve göç sorunlarını gerekçe gösterdi. Trump, "(Khan) Çok kötü bir iş çıkarıyor. Londra'da suç oranları tavan yaptı ve göç konusunda da tam bir felaket." dedi.

Trump ile Khan, uzun süredir göç, güvenlik ve yönetim anlayışı konularında karşı karşıya geliyor. Trump sık sık Khan'ı yönetimi nedeniyle eleştirirken, iki siyasetçi arasındaki gerilim düzenli olarak gündeme geliyor.

Khan ise Trump'a karşılık olarak, İngiltere gezisi öncesinde Guardian için kaleme aldığı makalede ABD Başkanını "dünya genelinde kutuplaştırıcı aşırı sağ politikaları körüklemekle" suçladı. Khan, makalesinde ayrıca: "Azınlıkları günah keçisi ilan etmek, ABD vatandaşlarını yasa dışı şekilde sınır dışı etmek ve farklı şehirlerin sokaklarına asker çıkarmak... Otokratların el kitabından alınmış bu uygulamalar, Batı değerleriyle çelişiyor."

