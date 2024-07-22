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Trump'tan şaşırtan teklif: Kim Jong-Un'u beyzbol maçına götürmek istedi!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü Michigan'da düzenlediği mitingde Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’la olan arkadaşlığını övdü ve Kim’i bir beyzbol maçına götürmek istediğini söyledi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 13:25
Trump'tan şaşırtan teklif: Kim Jong-Un'u beyzbol maçına götürmek istedi!

Trump, başkanlık dönemi boyunca Kim Jong-Un’la iyi anlaştığını belirtti. “Kim’le iyi anlaşıyorduk, bu kötü bir şey değil,” diyen Trump, “Ona ‘başka bir şey yapmayı denesen iyi olur’ diyordum. Tek yaptığı şey nükleer silah almak ve üretmek. ‘Rahatla, gevşe’ dedim. Yeterince var. Çok fazla nükleer silahı var” şeklinde konuştu.

Beyzbol Maçı Teklifi

Trump, sözlerine devam ederek, “Dedim ki, ‘Rahatla, bir beyzbol maçına gidelim, sana beyzbolu göstereyim.’ Yankees’i izlemeye gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Eski başkan, benzer bir retoriği bu hafta Republican National Convention'da da dile getirmişti. “Onunla iyi anlaşıyorum, o da beni geri görmek istiyor,” diyen Trump, “Beni özlediğini düşünüyorum, bilmek isterseniz,” şeklinde konuştu. Trump, Oval Ofis’teki görevi sırasında Kim Jong-Un ile yüz yüze toplantılar yapmış ve 2019'da ABD tarihinin ilk görevdeki başkanı olarak Kuzey Kore'yi ziyaret etmişti.

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