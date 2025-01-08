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Trump’tan Şaşırtıcı Paylaşım: Kanada ABD'nin Parçası Olarak Gösterildi

Trump, Kanada'nın 51. eyalet olarak ABD'nin parçası olduğunu öne süren bir harita paylaştı. Trudeau'nun istifasıyla bu paylaşım dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 09:17
Trump’tan Şaşırtıcı Paylaşım: Kanada ABD'nin Parçası Olarak Gösterildi

Trump’tan Tartışmalı Harita Paylaşımı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 51. eyalet olarak ülkesine katılmasını istediği Kanada'yı, ABD'nin parçası olarak gösteren şaşırtıcı bir harita paylaştı. Bu harita, Trump'ın Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından takipçileriyle paylaşıldı.

Kanada ve ABD Tek Ülke

Uzun süredir Kanada'nın ABD'nin bir parçası olması gerektiğini savunan Trump'ın paylaştığı haritada, Kanada ve ABD tek bir ülke olarak tasvir edildi. Trump'ın bu paylaşımı, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun istifasını açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Trump'ın İddiaları

Trump, Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini savunarak, "Biz onlardan daha fazlasına sahibiz ve onların hiçbir şeyine ihtiyacımız yok. Dolayısıyla neden Kanada'yı korumak için yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz?" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Kanadalıların da ABD'nin parçası olmayı istediğini iddia etti.

Trudeau ve Ticaret Açıkları

Trump, Trudeau için defalarca "vali" ifadeleri kullanarak, Kanada'nın ayakta kalması için ihtiyaç duyduğu büyük ticaret açıklarını ve sübvansiyonları ABD'nin daha fazla kaldıramayacağını vurguladı. Bu sebeplerle Trudeau’nun istifa ettiğini öne sürdü.

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