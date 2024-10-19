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Trump'tan Sinvar Açıklaması: Barış İçin Fırsat

Trump, Sinvar'ın ölümünün Gazze'de barışı kolaylaştıracağını düşündüğünü belirtti.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 02:30
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 02:30
Trump'tan Sinvar Açıklaması: Barış İçin Fırsat

Trump, Sinvar'ın Ölümünü Değerlendirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi başkan adayı olan Donald Trump, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümü hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Michigan'da düzenlenen seçim kampanyası etkinliğinde ilk kez Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesi üzerine konuşan Trump, bu durumun Gazze'de barışa katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Barış Sürecinin Kolaylaşacağına İnanıyor

Bir muhabirin, "Hamas liderinin öldürülmesinin ardından barışın daha kolay olup olmayacağı" sorusuna Trump, "Daha kolaylaştıracağını düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi.

Netanyahu'ya Destek ve Biden'a Eleştiri

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "İyi iş çıkarıyor." sözleriyle övdü. Bununla birlikte, mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ı, Netanyahu ve İsrail ordusunu "geri tutmaya çalışmakla" eleştirdi. Trump, Biden'ın bu durumu düzeltmesi gerektiğini savunarak, yakında Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yapmak istediğini de sözlerine ekledi.

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