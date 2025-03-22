Trump'tan Şok Karar: Eski Hükümet Yetkililerinin Güvenlik İzinleri İptal Edildi

Trump'tan Ciddi Bir Adım

ABD Başkanı Donald Trump, eski hükümet yetkilileri arasında yer alan Kamala Harris, Hillary Clinton gibi isimlerin güvenlik izinlerini iptal ettiğini duyurdu.

Resmi Açıklama

Trump, resmi notla, söz konusu isimlerin güvenlik izinlerinin kaldırılması için ilgili kurumlara çağrıda bulundu. Açıklamada, bu kişilerin hassas belgelere erişiminin ülkenin çıkarlarına zarar verebileceği ifade edildi.

İsimler Listesi

İptal edilen güvenlik izinleri arasında, eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve eski Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Liz Cheney de bulunuyor. Ayrıca, Joe Biden'ın ailesinin de isimleri arasında yer aldığı bildirildi.

Bu karar sonrası, söz konusu kişilerin ABD Başkanı'na verilen günlük brifingler dahil olmak üzere hassas belgeler ve bilgilere erişim hakkı bulunmayacak.

Biden'ın Güvenlik İzinleri

Trump ayrıca, Şubat ayında Biden’ın tüm güvenlik izinlerini iptal ettiğini de hatırlattı ve görevi devrettikten sonra kendi güvenlik izinlerinin de Biden tarafından iptal edildiğini vurguladı.

Ulusal İstihbarat Direktörü'nün Açıklamaları

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, 11 Mart tarihinde yaptığı açıklamada, eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve eski Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco'nun da güvenlik izinlerinin iptal edildiğini bildirdi.