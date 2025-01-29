Trump'tan 'Suçlu Göçmenler' İçin Guantanamo Planı

Trump'tan Guantanamo'ya Kaçak 'Suçlu Göçmen' Talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye kaçak giren 'suçlu göçmenler' için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişilik bir tesisin hazırlanması talimatını verdi. Beyaz Saray'da düzenlediği törende, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerini engellemek amacıyla hazırlanan 'Laken Riley Yasası'nı imzalayarak yasalaştırdığını açıkladı.

Sınır Güvenliği Önemli

İmza töreninde Trump, sınır güvenliği konusunun kendisi için enflasyondan daha önemli olduğunu vurguladı. Düzensiz göçmenlerin sayısının arttığını belirten Trump, bu kişilerin Joe Biden yönetimi döneminde ülkeye istedikleri gibi girmelerine olanak sağlandığını iddia etti.

Guantanamo'da Suçlulara Özel Tesis

Trump, Guantanamo'daki tesislerin kapasitesinin iki katına çıkarılacağını ve 'en kötü suçluların' buradan kaçamayacağını belirtti. "Bugün Savunma ve İç Güvenlik Bakanlıklarına, Guantanamo Körfezi'ndeki 30 bin kişilik göçmen tesisinin hazırlıklarına başlamaları talimatını veren bir kararname imzalıyorum," ifadelerini kullandı.

Laken Riley Yasası ve Sınır Güvenliği

'Laken Riley Yasası', yasa dışı bir göçmen tarafından öldürülen Amerikalı bir üniversite öğrencisine atfen adlandırıldı ve Kongre'nin her iki kanadından bazı Demokratların da desteğiyle geçti. Bu yasa, sınır muhafızlarına, çeşitli suçlara karışmış düzensiz göçmenleri mahkeme kararı olmaksızın tutuklama imkanı sağlıyor.

Trump, ayrıca sınır güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalayarak 1500 asker gönderme kararı aldığını da duyurdu.