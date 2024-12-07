Trump'tan Suriye Açıklaması: 'Dahil Olmayın!'

Trump: "Suriye bizim sorunumuz değil"

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Suriye'deki gelişmelerle ilgili sert bir mesaj gönderdi. Trump, "Suriye darmadağın ve bizim dostumuz değil. ABD'nin hiç bulaşmaması gerekir. Suriye bizim sorunumuz değil. Akışına bırakın ve dahil olmayın." dedi.

Trump, Social Truth sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, rejim karşıtı silahlı grupların Suriye'de daha önce benzeri görülmemiş bir hamleyle birkaç şehri ele geçirdiğine dikkat çekti. Bu grupların, Şam sınırına kadar geldiğini belirtti.

Esed'i indirmek için hazırlık yapan grupların son durumu hakkında Trump, "Rusya, Ukrayna'da çok meşgul ve 600 binden fazla asker kaybettiği için yıllardır korudukları Suriye'deki bu ilerlemeyi durduramıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, eski Başkan Barack Obama'nın döneminde korumadığı kırmızı çizgiler yüzünden Rusya'nın Suriye'ye müdahil olduğunu savundu. Trump, "Şimdi onlar da (Ruslar) tıpkı Esed'e olacağı gibi dışa itiliyorlar. Bu onlar için kötü bir şey de değil. Rusya için Suriye'nin Obama'nın aptal olduğunu ortaya koymak dışında çok bir faydası zaten yoktu." ifadelerini kullandı.

Suriye'de Son Durum

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamışlardı.

Grup çatışmalarının devamında, 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek ilerlemeye başlamışlardı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta muhalifler operasyon başlatarak il merkezini rejim güçlerinden geri alırken, 7 Aralık'ta Suveyda il genelinin tümü muhalif grupların kontrolüne geçti. Aynı gün Kuneytra ilinde de yerel muhalifler merkez kontrolünü sağlamıştı.

Son olarak, Suriye Milli Ordusu, Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat ilçe merkezini terörden kurtarmayı başardı.