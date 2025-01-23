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Trump'tan Tartışmalı Affetme Hamlesi: İki Eski Polis Memuru Serbest Bırakıldı

Trump, 2020'de bir siyahiyi öldüren iki eski polis memurunu tam ve koşulsuz olarak affetti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:35
Trump'tan Tartışmalı Affetme Hamlesi: İki Eski Polis Memuru Serbest Bırakıldı

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 yılında bir siyahi adamı öldürmekten hüküm giyen iki eski polis memurunu "tam ve koşulsuz" şekilde affetti. Bu durum, ülke genelinde tartışmalara yol açtı.

The Hill gazetesinin haberine göre, Trump'ın affettiği isimler arasında, 20 yaşındaki Karon Hylton-Brown adlı kişiyi öldürmekten 5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Washington polisi Terence Sutton yer alıyor. Aynı cinayete ilişkin kanıtları örtbas etmekten 4 yıl hapis cezası almış olan polis memuru Andrew Zabavsky de affedilenlar arasında.

Trump, görevinin ilk gününde 6 Ocak 2021 tarihindeki Kongre baskınına karışmış yaklaşık 1600 kişiye af çıkarmıştı. Ayrıca, internet üzerinden uyuşturucu ve yasa dışı ürünler satan Ross Ulbricht'i, 2015 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına rağmen affetmişti.

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