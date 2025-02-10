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Trump'tan Taylor Swift'e Seçim Eleştirisi: 'MAGA Affetmez!'

Trump, Taylor Swift'i hedef alarak seçim kampanyasında 'MAGA affetmez!' mesajı verdi. Swift'in Demokratlara desteği gündemde.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 10:26
Trump'tan Taylor Swift'e Seçim Eleştirisi: 'MAGA Affetmez!'

Trump, Taylor Swift'in Desteklediği Adaya Gönderme Yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Süper Bowl karşılaşmasında yuhalanan şarkıcı Taylor Swift için dikkat çekici bir yorumda bulundu. Başbakanlık seçimleri kampanyasında kullandığı ikonik sloganı "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" (Make America Great Again) üzerinden Swift'i hedef aldı.

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "MAGA affetmez!" diyerek tepkisini dile getirdi. Ayrıca, "Kansas City Chiefs'ten daha zor bir gece geçiren tek kişi Taylor Swift'ti. Stadyumdan yuhalanarak çıkarıldı!" ifadesini kullandı.

Swift'in Demokrat Desteği ve Alkolama Olayı

Trump, Truth Social'daki diğer paylaşımında ise Swift'in yuhalandığı anların yer aldığı bir gönderiyi paylaştı. Swift'in, 2024 başkanlık seçimlerinde Kamala Harris’i desteklemesi, bazı Cumhuriyetçilerin gündeminde. Bu durum, eski Başkan Joe Biden ve Demokratların, Swift'in popülaritesinden faydalanacağı yönünde tartışmalara yol açtı.

Cumhuriyetçi milyarder Vivek Ramaswamy, 2 Şubat 2024'te Swift'in, Kansas City Chiefs'teki erkek arkadaşı Travis Kelce ile birlikte Super Bowl'da Biden lehine açıklama yapabileceğini ima etmişti. Ayrıca, Swift’in Instagram paylaşımında, seçimde oyunu Harris'ten yana kullanacağını bildirmesi dikkat çekmişti.

Trump, 16 Eylül 2024'te Truth Social'dan "Taylor Swift'ten nefret ediyorum." şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

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