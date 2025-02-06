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Trump'tan Trans Sporculara Yasa Dışı Engelleme: Kadın Spor Müsabakalarından Men Kararnamesi İmzalandı

ABD Başkanı Trump, trans sporcuların kadın spor müsabakalarına katılmasını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 00:27
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 00:27
Trump'tan Trans Sporculara Yasa Dışı Engelleme: Kadın Spor Müsabakalarından Men Kararnamesi İmzalandı

Trump'tan Trans Sporculara Yasa Dışı Engelleme

ABD Başkanı Donald Trump, trans sporcuları kadın spor müsabakalarından men eden başkanlık kararnamesini imzaladı. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde, seçim döneminde verdiği vaadlerden birini daha hayata geçirdi.

Başkanlık Kararnamesinin Detayları

İmzalanan kararnamede, doğuştan erkek olan trans sporcuların kadın spor müsabakalarına katılımı yasaklanıyor. Törende konuşan Trump, biyolojik olarak "erkek" ve "kadın" olmak üzere iki cins olduğu görüşünü yineleyerek, trans sporcuların kadın müsabakalarında yer almasının uygun olmadığını vurguladı.

Tartışmalı Konu ve Örnek Olay

Trump, "Geçen yıl Paris Olimpiyatları'nda bir erkek boksörün, kadın rakibine acımasızca saldırması ve 46 saniyede yenik düşmesi sonrasında yaşananlar hafızalardan silinemez. Bu başkanlık kararnamesiyle birlikte kadın sporlarına yönelik bu tür haksızlıkların son bulmasını sağlıyoruz," dedi.

Eğitim Kurumlarına Yaptırımlar

Imzalanan kararname, federal fon alan tüm eğitim kurumlarının, trans sporcuların kadın spor müsabakalarına katılmasına izin vermeleri durumunda bu fonların kesileceğini şart koşuyor. Bu adım, spor dünyasında ciddi tartışmalara yol açması bekleniyor.

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