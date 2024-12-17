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Trump'tan Trudeau'ya Yine 'Vali' İle Hitap: Kanada'da Şaşkınlık Devam Ediyor

Trump, Trudeau'ya 'vali' demeye devam etti. İstifa eden Maliye Bakanı Freeland'ın kararlarını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 23:56
Trump'tan Trudeau'ya Yine 'Vali' İle Hitap: Kanada'da Şaşkınlık Devam Ediyor

Trump, Trudeau'ya 'Vali' Dedi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu bir kez daha "vali" olarak nitelendirdi. Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Maliye bakanı istifa ederken ya da Vali Justin Trudeau tarafından kovulurken, Büyük Kanada Eyaleti şaşkına döndü." ifadesini kullandı.

Freeland'ın İstifası ve Trump'ın Yorumları

Trump, Trudeau'ya yönelik bu ifadeleriyle dalga geçerek, Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland'ın davranışlarının "zararlı" olduğunu vurguladı. Ayrıca, Kanada için kullandığı "büyük eyalet" ifadesini tekrar etti.

Gümrük Vergileri ve Trudeau'nun Tepkisi

Başkanlık görevini devraldığı dönemde Trump, Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere %25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave %10 gümrük vergisi uygulayacağını belirtmişti. Trudeau, bu durumun Kanada ekonomisini olumsuz etkileyeceğini ifade etmişti.

Akşam Yemeği Paylaşımı ve Freeland'ın İstifası

Trump, 10 Aralık'ta yaptığı paylaşımda "Geçen akşam Büyük Kanada Eyaletinin Valisi Justin Trudeau'yla akşam yemeği yemek büyük bir zevkti." şeklinde bir yorumda bulunarak, Trudeau ile alay etmişti. Freeland ise 16 Aralık'ta artık Trudeau ile aynı fikirde olmadığını belirterek, kabineden istifa ettiğini duyurmuştu.

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