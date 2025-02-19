Trump'tan Tüp Bebek Tedavisinde Reform Hamlesi

Trump'tan Tüp Bebek Tedavisi İçin Yeni Düzenleme

ABD Başkanı Donald Trump, tüp bebek tedavisine (IVF) erişimin genişletilmesi ve daha uygun fiyatlı hale getirilmesi amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesine imza attı. Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, bu düzenlemeyi kamuoyuna duyurdu.

Bu başkanlık kararnamesi ile, ülke genelinde tüp bebek tedavisine erişimin kolaylaştırılmasını hedefliyor. Trump, seçim kampanyası sürecinde yaptığı kürtaj karşıtı açıklamalarla birlikte, tüp bebek tedavisinin herkes için daha ulaşılabilir hale gelmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Radikal Şeffaflık Çağrısı

Başkan Trump, ayrıca "yönetimde radikal şeffaflık" başlığında bir başka kararnameye imza atarak federal kurumların bütçe ve harcamaları konusunda daha şeffaf olmaları gerektiğinin altını çizdi.