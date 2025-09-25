Trump'tan Türkiye ve Ticaret Mesajı: 'Çok İş Yapıyoruz'

Trump'tan Türkiye ve Ticaret Açıklaması

ABD Başkanı'nın sözleri dikkat çekti

ABD Başkanı Trump, Türkiye ile ticaret ilişkilerine dair net ifadeler kullandı.

"Türkiye ile çok iş yapıyoruz. Türkiye harika ürünler üretiyor. Onlardan çok şey satın alıyoruz, onlar da bizden çok şey satın alıyor"

Trump'ın açıklaması, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin önemine vurgu yapıyor ve ekonomik ilişkilere dikkat çekiyor.

Bu ifadeler, Türkiye-ABD ticari alışverişinin karşılıklı fayda sağladığını öne çıkarıyor.