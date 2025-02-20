Trump'tan Ukrayna'da Seçim Zamanı Açıklaması: Rusya ile Anlaşma İhtimali

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'da seçimlerin yapılması gerektiğini belirtti. Rusya ile savaşın sona erdirilmesi için görüşmelerin olumlu gittiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 06:45
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 06:45
Trump'tan Ukrayna'da Seçim Zamanı Açıklaması: Rusya ile Anlaşma İhtimali

Trump'tan Ukrayna'ya Seçim ve Rusya Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki seçimlerin yapılmasının vakti geldiğini vurguladı. Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Ukrayna'da Seçim Zamanı Geldi

Trump, Ukrayna'da uzun bir süredir seçim yapılmadığını belirterek, "Artık seçim zamanı geldi. Uzun zamandır seçim olmamıştı. Artık seçim zamanı ve aynı zamanda ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı tüm paraya ne olduğunu öğrenmenin de zamanı geldi." sözlerine yer verdi.

Moskova ile Anlaşma İhtimali

Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yönelik görüşmelerin olumlu bir seyir izlediğini dile getiren Trump, "Rusya ile çok iyi gidiyoruz. Rusya ile onun (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy')nin yapamadığı bir şeyi yapacağız. Potansiyel olarak milyonlarca insanın daha öldürülmesini durdurmak için Rusya ile bir anlaşma yapabiliriz." dedi.

Rusların Avantajı

Trump, "Bence Ruslar savaşın bittiğini görmek istiyor. Kartlar biraz onların elinde çünkü çok fazla toprak ele geçirdiler" diyerek müzakerelerde Moskova'nın Kiev karşısında avantajlı olduğunu belirtti.

Ukrayna için Harcanan 350 Milyar Dolar

Ukrayna için toplam 350 milyar dolar harcadıklarını ifade eden Trump, bu para karşılığında değerli toprak madenlerine ilişkin anlaşma talep ettiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'i Kiev'e gönderen Trump, Zelenskiy'nin önüne konan anlaşmaya imza atmadığını da aktardı.

Önemli Ziyaretler Yolda

Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kısa süre içinde Washington'a geleceğini duyurdu. Ancak net bir tarih vermekten kaçındı.

Çin ile İlişkileri Güçlü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile iyi bir ilişkisi olduğunu belirten Trump, "Devlet Başkanı Şi ile harika bir ilişkimiz olduğunu düşünüyorum. Ancak burada bir rekabet var; o Çin'i seviyor, ben de ABD'yi seviyorum." ifadelerini kullandı.

Grönland'ın Önemi

Trump, Grönland ile ilgili daha önce yaptığı açıklamalarını yineleyerek, "Ulusal güvenlik açısından Grönland'a sahip olmak zorundayız. Modern silahlar ve uçaklar sayesinde Grönland'ın önemi daha da arttı." dedi.

TikTok için Çin ile Görüşmeler

Son olarak Trump, TikTok ile ilgili olarak, "Bence TikTok'la ilgili iyi bir şeyler yapma şansımız var ancak bunu öncelikle Çin ile konuşacağız." dedi. TikTok'u satın almak isteyen birçok kişi olduğunu belirten Trump, bu konudaki gelişimleri değerlendireceklerini dile getirdi.

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