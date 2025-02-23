Trump'tan USAID'e Dış Yardım Kesintisi Çağrısı

Trump, nefret eden ülkelere milyarlarca dolar yardım yapıldığını belirterek, USAID'in fonlarının kesilmesini savundu.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 13:12
Trump'tan USAID'e Dış Yardım Kesintisi Çağrısı

Trump, Dış Yardım Kesintisi Üzerine Açıklama Yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) çatısı altında yürütülen tüm dış yardım programlarının finansmanının durdurulması gerektiğini savundu. Trump, "Bizden nefret eden ülkelere milyarlarca dolar sağlıyoruz." diyerek, programların gözden geçirilmesi gerektiği mesajını verdi.

CPAC Toplantısındaki Değerlendirmeler

Başkent Washington'da gerçekleştirilen Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı'nda konuşan Trump, USAID’in çalışanlarının "idari izne çıkarılması" kararını desteklediğini belirtti. Aynı zamanda, ajans içerisindeki dolandırıcılıkların etkili bir şekilde ortadan kaldırıldığına da vurgu yaptı.

USAID ile İlgili Tartışmalar

Trump, 20 Ocak tarihinde başkanlık görevine başlamasıyla birlikte dış yardımlara yönelik bir kararname imzalamıştı. Bu kararnamede, ABD’nin dış kalkınma yardımı programlarıyla ilgili tüm bakanlık ve kurumların, dış ülkelere yapacağı ödemelerin kesileceği ve bu programların ABD dış politikasıyla uyumunun 90 günlük bir inceleme süreciyle değerlendirileceği ifade edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak tarihli açıklamasında, Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu bildirdi. Elon Musk, USAID yöneticileriyle yaşadığı sorunlar neticesinde ajans çalışanlarının "idari izne çıkarıldığını" belirtti. Ajansın sosyal medya hesaplarının da kapatıldığı ifade edildi.

Daha sonra, Washington Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına yönelik karar aldı.

İLGİLİ HABERLER

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
2
Yüksekova'da Kardan Dağ Keçisi Heykeli ile Yaban Hayatı Koruma Mesajı
3
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ankara'yı Ziyaret Edecek
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Önemli Mesajlar Verdi
5
İstanbul'da Uçurtma Kayağı Keyfi: Çatalca'da Benzersiz Anlar
6
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Üç Milletvekili Partiye Katıldı
7
İstanbul'da 5 Gün Süren Kar Yağışı: Kar Kalınlığı 47 Santimetreye Ulaştı

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi