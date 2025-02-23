Trump'tan USAID'e Dış Yardım Kesintisi Çağrısı

Trump, Dış Yardım Kesintisi Üzerine Açıklama Yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) çatısı altında yürütülen tüm dış yardım programlarının finansmanının durdurulması gerektiğini savundu. Trump, "Bizden nefret eden ülkelere milyarlarca dolar sağlıyoruz." diyerek, programların gözden geçirilmesi gerektiği mesajını verdi.

CPAC Toplantısındaki Değerlendirmeler

Başkent Washington'da gerçekleştirilen Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı'nda konuşan Trump, USAID’in çalışanlarının "idari izne çıkarılması" kararını desteklediğini belirtti. Aynı zamanda, ajans içerisindeki dolandırıcılıkların etkili bir şekilde ortadan kaldırıldığına da vurgu yaptı.

USAID ile İlgili Tartışmalar

Trump, 20 Ocak tarihinde başkanlık görevine başlamasıyla birlikte dış yardımlara yönelik bir kararname imzalamıştı. Bu kararnamede, ABD’nin dış kalkınma yardımı programlarıyla ilgili tüm bakanlık ve kurumların, dış ülkelere yapacağı ödemelerin kesileceği ve bu programların ABD dış politikasıyla uyumunun 90 günlük bir inceleme süreciyle değerlendirileceği ifade edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak tarihli açıklamasında, Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu bildirdi. Elon Musk, USAID yöneticileriyle yaşadığı sorunlar neticesinde ajans çalışanlarının "idari izne çıkarıldığını" belirtti. Ajansın sosyal medya hesaplarının da kapatıldığı ifade edildi.

Daha sonra, Washington Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına yönelik karar aldı.