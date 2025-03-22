Trump'tan Uzayda Mahsur Kalan Astronotlara Fazla Mesai Teklifi

Trump, uzayda mahsur kalan astronotlar için fazla mesai ödenmesi önerisinde bulundu ve gereken ödemeyi kendi cebinden yapacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 12:24
Trump'tan Uzayda Mahsur Kalan Astronotlara Fazla Mesai Teklifi

Trump'tan Astronotlara Fazla Mesai Ödemesi

ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams için 'fazla mesai' ödenmesine yönelik çarpıcı bir öneri sundu.

Oval Ofis'te Önemli Açıklamalar

Trump, Oval Ofis'te bir grup basın mensubuyla gerçekleştirdiği toplantıda, bir gazetecinin astronotların normalde 1430 dolar fazla mesai hak ettiklerini hatırlatması üzerine açıklamalarda bulundu. Trump, "Kimse bana bundan bahsetmedi. Eğer bunu ödemek zorundaysak, bunu kendi cebimden öderim. Tamam, onlar için bunu yapacağım," şeklinde konuştu.

Elon Musk'a Teşekkür

Ayrıca Trump, SpaceX'in sahibi Elon Musk'a, astronotları Dünya'ya döndürdüğü için teşekkür etti. Yaklaşık 9 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan bu iki astronot, 18 Mart tarihinde SpaceX'in Dragon kapsülü ile Dünya'ya dönüş yaptı.

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