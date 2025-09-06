DOLAR
Trump'tan Venezuela'ya: 'Uçaklarınız düşürülecek' tehdidi

Trump, Venezuela'ya ait savaş uçaklarının ABD donanma gemisine yakın uçuşu sonrası 'uçaklar düşürülecek' tehdidinde bulundu; gerilim tırmanıyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 00:49
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 00:49
Trump'tan Venezuela'ya: 'Uçaklarınız düşürülecek' tehdidi

Trump'tan Venezuela'ya sert uyarı: 'Uçaklarınız düşürülecek'

ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya ait iki savaş uçağının bir ABD donanma gemisine yakın uçuş gerçekleştirmesine tepki gösterdi.

Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, bu konu hakkında sorulan bir soruya Trump, "Bence başları belaya girecek. Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir." diye yanıt verdi.

Trump, uçakların ne kadar yakından uçmasının ABD için "tehlike" oluşturduğu sorusuna ise, "Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek." şeklinde karşılık verdi.

Pentagon, Venezuela'ya ait iki askeri uçağın uluslararası sularda bulunan bir ABD donanma gemisine yakın uçuş gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD ordusu tarafından yürütülen narkotik ve terörle mücadele operasyonlarını engellenmeye yönelik girişimlerde bulunmaması yönünde tavsiyede bulunulduğu belirtildi.

Trump daha önce imzaladığı kararname ile Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadelede ordunun daha etkin kullanılmasını talep etmişti. Maduro'nun on yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu olduğu iddia edilen Cartel de los Soles'in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" şeklinde tanımlamıştı.

ABD yönetimi, 8 Ağustos'ta Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolar'a yükselttiğini duyurmuştu.

Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin olarak, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın talimatıyla 28 Ağustos'ta, Karayipler bölgesinde Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.

