Trump'tan Venezuela'ya Yine Gözdağı: Karayipler'de Uyuşturucu Operasyonları Sürüyor

Trump'tan Venezuela'ya yeni uyarı: Karayipler'deki operasyonlar sürecek

ABD Başkanı Donald Trump, Karayipler'de uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle bölgeye konuşlandırılan Amerikan donanma unsurlarının görevlerine devam edeceğini söyleyerek Venezuela'ya bir kez daha gözdağı verdi.

Uçaktaki basın konuşması

New York'tan Washington'a dönen uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Venezuela'dan çok sayıda uyuşturucu sevkiyatı ve Aragua çete mensuplarının geldiğini savundu: Venezuela'dan çok fazla uyuşturucu geliyor. Çok fazla tren de Aragua çete üyesi geliyor. Dışarı çıkmaya çalışıyorlar ama biz onları sınırda başarıyla durduruyoruz.

Trump, Karayipler'de tespit edilen uyuşturucu bağlantılı tekneler görüldükçe saldırıların süreceğine dair sinyal verdi ve Venezuela'ya ait olduğu iddia edilen bir balıkçı teknesinin kendilerine göre uyuşturucu taşıdığı yönündeki istihbarata sahip olduklarını belirtti.

ABD Başkanı, Venezuela'ya doğrudan bir saldırı ihtimaline ilişkin net bir değerlendirme yapmaktan kaçındı.

Karayipler'deki askeri hareketlilik

Trump daha önce, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılmasına ilişkin bir kararname imzalamıştı. ABD, bu çerçevede ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise karşılık olarak ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Ayrıca ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

Öne çıkan nokta: Trump, Karayipler'de uyuşturucu bağlantılı hedefler belirlendikçe Amerikan unsurlarının müdahaleye devam edeceğini vurguladı.