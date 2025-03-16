Trump’tan VOA'ya Bütçe Kesintisi: Gazeteciler İdari İzne Çıkarıldı

Trump, hükümet destekli medya kuruluşlarının bütçesini düşürürken, VOA'daki gazeteciler idari izne çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 12:20
Trump’tan VOA'ya Bütçe Kesintisi: Gazeteciler İdari İzne Çıkarıldı

ABD Başkanı Donald Trump, hükümet tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarında bütçe ve personel sayısının azaltılması yönünde talimat verdi. Bu kararın ardından, Amerika'nın Sesi (VOA)'nde çalışan gazetecilerin idari izne çıkarıldığı bildirildi.

The Hill tarafından elde edilen iç yazışmalara göre, VOA personeline, insan kaynaklarından veya "önceden" amirlerinden izin almadıkça iş yerlerine girmemeleri talimatı verildi. Çalışanlar, tam maaş ve sosyal haklarla birlikte idari izne çıkartıldı. Talimatta, istenildiğinde "derhal basın kartlarını, belgelerini, elektronik cihazlarını ve diğer ekipmanlarını" teslim etmeleri gerektiği kaydedildi.

VOA'nın Pentagon muhabiri Carla Babb, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "VOA'daki neredeyse tüm tam zamanlı çalışanlar gibi ben de süresiz olarak idari izne çıkarıldım" ifadesini kullandı ve şu an haber sunmasının yasak olduğunu belirtti. Babb, bu durumun basın özgürlüğüne dikkat çektiğini vurguladı.

Trump, America'nın Sesi (Voice of America-VOA) başta olmak üzere, ABD hükümeti tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarında bütçe ve personel azaltma kararını almıştı. Bu karar, Özgür Avrupa ve Asya Radyosu ile Küba'ya İspanyolca haber akışı sağlayan Radyo Marti'yi kapsayan ABD Küresel Medya Ajansı bünyesindeki fonksiyonların minimum seviyeye çekilmesine yönelik talimatları içermektedir.

Ajansa bağlı medya kuruluşlarının bütçelerindeki kesintiler ve personel sayısındaki azaltım, ''basın özgürlüğü'' konusundaki endişeleri artırıyor.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lübnanlı Dürzi Lider Canbolat'tan Suriye'deki Dürzilere Önemli Uyarı
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rachel Corrie'yi Andı
3
Evliya Çelebi'nin Medine ve Mekke Bölümleri TRT 2'de İzleyiciyle Buluşuyor
4
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Yaraladı
5
Erzurum'da Kayıp 82 Yaşındaki Adamın Cesedi Bulundu
6
Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi Törenlerinin Provası Gerçekleştirildi
7
Külliye'de Ramazan Etkinlikleri ile 'İyilik, Sanatın Olsun' Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı