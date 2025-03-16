Trump’tan VOA'ya Bütçe Kesintisi: Gazeteciler İdari İzne Çıkarıldı

ABD Başkanı Donald Trump, hükümet tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarında bütçe ve personel sayısının azaltılması yönünde talimat verdi. Bu kararın ardından, Amerika'nın Sesi (VOA)'nde çalışan gazetecilerin idari izne çıkarıldığı bildirildi.

The Hill tarafından elde edilen iç yazışmalara göre, VOA personeline, insan kaynaklarından veya "önceden" amirlerinden izin almadıkça iş yerlerine girmemeleri talimatı verildi. Çalışanlar, tam maaş ve sosyal haklarla birlikte idari izne çıkartıldı. Talimatta, istenildiğinde "derhal basın kartlarını, belgelerini, elektronik cihazlarını ve diğer ekipmanlarını" teslim etmeleri gerektiği kaydedildi.

VOA'nın Pentagon muhabiri Carla Babb, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "VOA'daki neredeyse tüm tam zamanlı çalışanlar gibi ben de süresiz olarak idari izne çıkarıldım" ifadesini kullandı ve şu an haber sunmasının yasak olduğunu belirtti. Babb, bu durumun basın özgürlüğüne dikkat çektiğini vurguladı.

Trump, America'nın Sesi (Voice of America-VOA) başta olmak üzere, ABD hükümeti tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarında bütçe ve personel azaltma kararını almıştı. Bu karar, Özgür Avrupa ve Asya Radyosu ile Küba'ya İspanyolca haber akışı sağlayan Radyo Marti'yi kapsayan ABD Küresel Medya Ajansı bünyesindeki fonksiyonların minimum seviyeye çekilmesine yönelik talimatları içermektedir.

Ajansa bağlı medya kuruluşlarının bütçelerindeki kesintiler ve personel sayısındaki azaltım, ''basın özgürlüğü'' konusundaki endişeleri artırıyor.