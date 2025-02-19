Trump'tan Zelenskiy'e Davet Mesajı: 'Savaşı Üç Yıl Önce Bitirmeliydiniz'

Trump'tan Zelenskiy'e Sert Eleştiriler

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'daki ABD-Rusya görüşmelerine Ukrayna'nın neden davet edilmediğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın savaşı sona erdirme fırsatını değerlendiremediğini ifade etti. Trump, "Bugün duydum ki 'biz davet edilmedik' diyorlarmış. Üç yıldır oradasınız, üç yıl önce bunu bitirmeliydiniz. Hiç başlamamalıydınız," diyerek durumu eleştirdi.

Savaşta Yüz Binlerce Can Kaybı

Trump, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında da konuşarak, savaşta yüz binlerce askerin öldüğünün altını çizerken, sürecin sona ermesi gerektiğini belirtti. Biden yönetimini eleştirerek, Ukrayna'nın savaşı bitirme fırsatı varken seçim için gerekli adımları atmadığını savundu.

Barış Gücü Askerleri Fikrine Destek

Ayrıca, Trump, Avrupa barış gücü askerlerinin Ukrayna'da konuşlanması fikrini destekleyeceğini açıkladı. "Eğer bunu yapmak istiyorlarsa bu harika. Ben buna varım," dedi. Fransa gibi ülkelerin barış gücü önerisinden bahsettiğini hatırlatarak, Avrupa'nın barışı sağlaması adına asker gönderilmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'da Seçim İhtiyacı

ABD Başkanı, Ukrayna'da uzun zamandır seçim yapılmadığını hatırlattı ve halkın mevcut durumdan memnun olmadığını ifade etti. "İnsanlar bir şeylerin olduğunu görmek istiyor," dedi.

Askeri Güç Çekilmesi Yok

Son olarak, Trump, Avrupa'daki ABD askerlerini geri çekme düşüncesinin olmadığını da belirtti. Bu açıklamalar, Ukrayna'nın mevcut durumu ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmeleri daha da merak uyandırdı.