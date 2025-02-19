Trump'tan Zelenskiy'e Sert Eleştiriler: 'Ukrayna'yı Seviyorum Ama Berbat İş Çıkardı'

Trump, Zelenskiy'i eleştirerek Ukrayna'daki çatışmaların kötü yönetildiğini savundu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 19:32
Trump'tan Zelenskiy'e Sert Eleştiriler: 'Ukrayna'yı Seviyorum Ama Berbat İş Çıkardı'

Trump, Ukrayna'daki Durumu Değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkında sert eleştirilerde bulundu. Trump, yaptığı açıklamada, "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'nin Savaşı Başlatması

Truth Social isimli sosyal medya platformunda açıklamalarda bulunan Trump, Zelenskiy'yi "komedyen" olarak nitelendirerek, onun başlattığı savaşın başlangıçta asla olmaması gerektiğini savundu. Trump, "ABD'yi 350 milyar dolar harcayarak, kazanılması mümkün olmayan bir savaşa soktu," dedi. Ayrıca, Zelenskiy'nin gönderilen paranın yarısının kaybolduğunu itiraf ettiğini belirtti.

Biden ve Zelenskiy Eleştirisi

Trump, önceki ABD Başkanı Joe Biden'ı da eleştirerek, bu süreçte kötü bir yönetim sergilediğini ifade etti. Ukrayna'nın mevcut durumunun, iki liderin kötü yönetimlerinden kaynaklandığını vurguladı.

Zelenskiy'nin Seçim Yapmaması

Son olarak, Zelenskiy'nin ülkesinde seçim yapmamasını eleştiren Trump, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." diyerek durumu ciddiyetle ön plana çıkardı.

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