Trump'tan Zelenskiy'ye Savaş Suçlaması

Trump'tan Savaş İle İlgili Eleştiriler

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy, bu savaşın başlamasına asla izin vermemeliydi." diyerek, savaşın başlamasında Zelenskiy'i suçladı.

Podcast Programında Açıklamalar

New York Times'ın haberine göre, Trump, Patrick Bet-David'in podcast programında, Zelenskiy'i gördüğü "en iyi pazarlamacılardan biri" olarak tanımladı. Trump, Ukrayna'nın, ABD'den aldığı yardımlar hakkındaki görüşlerini de aktardı.

Yardım İhtiyacı ve Savaşın Seyri

Trump, Zelenskiy'nin ABD'ye her ziyaretinde, ülkesine toplamda "100 milyar dolar" yardım yapıldığını belirtti. "Ona yardım etmek istemediğimden değil oradaki insanlar için kötü hissediyorum, ama Zelenskiy, bu savaşın başlamasına asla izin vermemeliydi," diyerek Ukrayna liderine yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Savaşın Kazanılması Mümkün Mü?

Trump, savaşın Ukrayna tarafından kazanılamayacağını savunarak, "Daha akıllı bir başkan" ile bu savaşta anlaşmaya varmanın daha kolay olabileceğini vurguladı.