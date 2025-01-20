Trump: 'Tanrı, Amerika’yı Yeniden Büyük Yapmak İçin Hayatımı Kurtardı'

Trump’tan İddialı Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, son yaptığı konuşmada Amerika’yı yeniden büyük yapmak için Tanrı'nın hayatını kurtardığını söyledi. Bu açıklama, taraftarları arasında büyük heyecan yaratırken, ülke genelinde de dikkat çekti.

Tanrı'nın Rolü

Trump, konuşmasında, "Tanrı'nın desteğiyle burada bulunuyorum. Amerika için savaşmaya devam edeceğim," diyerek vurguladı. Başkan, hayatta kalmanın kendisi için yalnızca bir şans değil, aynı zamanda bir misyon olduğunu dile getirdi.

Bu ifadeler, Trump'ın tekrar başkanlık için destek toplama çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Başkanın, inanç ve birleşik bir vizyon ile Amerikan halkını yeniden bir araya getirmeye çalıştığı da belirtiliyor.