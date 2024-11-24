Trump, Tarım Bakanlığına Brooke Rollins'i Aday Gösterdi

Trump, Tarım Bakanı Adayını Açıkladı

ABD'nin 47. Başkanı olarak göreve geçen Donald Trump, Tarım Bakanlığına Önce Amerika Politika Enstitüsü Başkanı Brooke Rollins'i aday gösterdiğini duyurdu.

Brooke Rollins'in Öne Çıkan Nitelikleri

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bir sonraki Tarım Bakanımız olarak Brooke, ülkemizin bel kemiği olan Amerikan çiftçilerini koruma çabalarına öncülük edecek" sözleriyle Rollins'in adaylığını vurguladı.

52 yaşındaki Rollins, Texas A&M Üniversitesi'nden tarımsal kalkınma alanında mezun olmuş ve Trump'ın ilk başkanlık döneminde İç Politika Konseyi'nde yönetici seviyesinde görev almıştır.

Rollins'in bu rolü, tarım politikalarının şekillendirilmesinde önemli bir etki yaratması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.