Trump, Temmuz Ayında Seçim Kampanyası İçin 138,7 Milyon Dolar Bağış Topladı

Trump'ın Seçim Kampanyası İçin Açıklanan Bağış Rakamı

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olan Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında temmuz ayında 138,7 milyon dolar bağış toplayarak önemli bir başarıya imza attı.

Resmi Açıklama ve Toplam Rakamlar

Trump'ın kampanyasına ait resmi internet sayfasında yapılan açıklamada, bu bağışın yalnızca temmuz ayına ait olduğu belirtilirken toplam bağış miktarının ise 327 milyon dolara ulaştığı vurgulandı.

Kamala Harris'in Bağış Süreci

Öte yandan, mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ekibi, 22 Temmuz'da Harris'e 81 milyon dolarlık bir bağış toplandığını açıkladı. Bu rakam, 24 saat içinde elde edilen en yüksek bağış miktarı olarak kayıtlara geçti.

Harris'in İlk Hafta Performansı

Harris'in seçimler için başlattığı kampanyanın ilk haftasında toplanan bağış miktarının 200 milyon doları bulduğu ifade edildi.