Trump, TikTok’a 90 Günlük Uzatma Vermeyi Düşünüyor

Trump'tan TikTok İçin Uzatma Planı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, TikTok'un yasalara uyum sağlamak için 90 günlük ek süre tanımayı düşündüğünü bildirdi. NBC News kanalına telefonla katılan Trump, TikTok yasağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yasa Uygulamaları ve Süreç

Trump, TikTok'un Çin merkezli ana şirketi tarafından bir ABD firmasına satılmadığı sürece, uygulamanın ABD’de kapatılma ihtimali bulunduğunu ifade etti. "90 günlük uzatma muhtemelen olacak, bunun uygun bir adım olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuşan Trump, bu kararını 20 Ocak'ta göreve başlarken açıklamayı planladığını belirtti.

Yüksek Mahkeme Kararı

Bu gelişmelerin arkasında, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından alınan bir karar da bulunuyor. Mahkeme, TikTok'un satılmaması durumunda ABD’de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasını onayladı.

Yüksek Mahkeme, "Kongre, TikTok'un veri toplama uygulamaları ve yabancı bir hasımla ilişkisine dair ulusal güvenlik endişelerini gidermek için devredilmesinin gerekli olduğuna karar verdi." açıklamasını yaptı.

Sonuçlar ve Zamanlama

Oy birliğiyle onanan bu karara göre, sosyal medya uygulaması, 19 Ocak tarihine kadar satılmadığı takdirde, Google ve Apple gibi platformlardan kaldırılacak. Bu tarihten sonra TikTok, telefon ve tablet gibi cihazlara indirilemeyecek.

Donald Trump'ın bu süreçte vereceği kararlar, TikTok’un geleceği açısından büyük önem taşıyor.