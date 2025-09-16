Trump: TikTok Satın Alınmasında Çin ile Anlaşma Sağlandı

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un satın alınması konusunda Çin ile bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Beyaz Saray'dan İngiltere'ye yapacağı resmi ziyaret için ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'li firmalarca satın alınması sürecinin sonuna gelindiğini belirterek, "Tiktok konusunda bir anlaşmaya vardık. Çin ile bir anlaşma yaptık. Cuma günü Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşerek her şeyi netleştireceğim. İyi bir anlaşma yaptık ve umarım her iki ülke için de iyi olur." dedi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 19 Eylül Cuma günü görüşeceğini ve TikTok anlaşmasının sonuçlandırılacağını ifade etti. Ayrıca, "Tiktok'u satın almak isteyen büyük şirketlerden oluşan bir grup var, yakında alıcıları açıklayacağız." dedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Çin ile TikTok konusunda bir çerçeve anlaşmaya vardıklarını belirterek, bunun ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından onaylanması gerektiğini bildirmişti.

Arka plan: Yasa ve süreç

ABD Temsilciler Meclisi, 13 Mart 2024'te yaptığı oylamada, "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" başlıklı tasarıyı büyük çoğunlukla kabul etmişti. ABD Senatosu'ndan da geçen tasarı 24 Nisan 2024'te dönemin ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yürürlüğe girmişti.

Yasa, uygulamanın "ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açıyor ve ana ortak konumundaki ByteDance'in platformu ABD'li bir şirkete devretmesini, aksi halde uygulamanın ABD'de yasaklanmasını öngörüyor.

ABD Kongresi, ByteDance'in 19 Ocak'a kadar kontrol hissesini devretmemesi halinde uygulamanın tüm ülkede yasaklanmasına yönelik kararı ABD Yüksek Mahkemesi tarafından da onanmış; ancak 20 Ocak'ta göreve başlayan yeni Başkan Donald Trump, son tarihin süresini başkanlık kararnameleriyle üç kez uzatmıştı.