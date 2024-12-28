Trump, TikTok Yasağı İçin Yüksek Mahkeme'ye Başvurdu

Trump Yüksek Mahkeme'ye Başvurdu

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Çinli sosyal medya platformu TikTok'un ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının ertelenmesi amacıyla Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Trump'ın avukatı John Sauer, bu konudaki gelişmeleri içeren bir açıklama yaptı.

Başvuru Gerekçesi

Sauer, TikTok'un bir Amerikan firmasına satılması ya da yasaklanmasına ilişkin yasanın yürürlüğe girmesinin, Trump'ın göreve başlamasından sadece bir gün önce olduğunu vurgulayarak, Yüksek Mahkeme'den bu sürecin uzatılmasını talep ettiklerini belirtti. Ayrıca, Trump'ın yeni başkan olarak bu mesele ile muhatap olacağını ve mahkemenin konuyu daha kapsamlı incelemesi gerektiğini ifade etti.

Biden Yönetimi ve TikTok

ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok'un yasaklanması ya da bir Amerikan şirketine satılmasıyla ilgili davada tarafların sözlü savunmalarını 10 Ocak'ta alacağını açıkladı. Biden yönetimi, TikTok'un 19 Ocak 2025 tarihine kadar tüm ilişkilerini sona erdirmesi için süre tanımıştı. Aksi takdirde TikTok, ABD'de yasaklanacağı yönünde ikaz almıştı.

Yasal Düzenlemeye İtiraz

TikTok, yasanın ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu belirterek Temyiz Mahkemesi'ne başvurmuş ve sürenin yetersizliğine dikkat çekmişti. Şirketin açıklamasında, belirtilen süre zarfında ByteDance ile ilişkilerin bitirilmesinin mümkün olmadığını savunmuştu.

Trump, seçim kampanyasında, 20 Ocak 2025 tarihinden bir gün önce yürürlüğe girecek bu yasaya karşı çıkmıştı. Şimdi ise TikTok'un yasaklanmasının geçici olarak durdurulması talebinde bulunarak Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.