Trump, Trans Sporcuları Kadın Sporlarından Men Eden Kararnamesini İmzaladı

Trump'ın Kadın Sporlarına Yönelik Radikal Kararı
ABD Başkanı Donald Trump, trans sporcuları kadın spor müsabakalarından men eden başkanlık kararnamesine imza atarak dikkatleri üzerine çekti. Beyaz Saray'da düzenlenen törenle hayata geçirilen bu düzenleme, Trump'ın seçim döneminde verdiği sözlerden birini daha tutma çabası olarak değerlendiriliyor.
Kararnamenin Detayları ve Trump'ın Açıklamaları
İmzaladığı kararname ile, doğuştan erkek olan trans sporcuların kadın spor müsabakalarına katılmaları yasaklandı. Törende konuşan Trump, "Biyolojik olarak 'erkek' ve 'kadın' olmak üzere iki cinsiyetin bulunduğunu, bunun haricindeki tanımlamaları kabul etmediklerini" belirterek trans sporcuların kadın spor müsabakalarında yer almaması gerektiğini ifade etti. "Geçen yıl Paris Olimpiyatlarında bir erkek boksörün kadın rakibine acımasızca davranmasını ve onun 46 saniyede yenilmesini unutmak mümkün değil" Yeni karar, federal fon alan tüm eğitim kurumlarının, trans sporcuların kadın spor müsabakalarına katılmalarına izin vermeleri durumunda bu fonların kesileceğini zorunlu kılıyor. Bu durum, spor dünyasında geniş yankı uyandırması beklenen bir gelişme olarak öne çıkıyor. Trump, kararnamenin ardından Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)'ne de bu sporcuların uluslararası olimpiyatlarda kadınlarla yarışmaması için çağrıda bulundu. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı'na, kadın sporlarında aday seçimi sırasında "cinsiyet kimliği ve testosteron baskılama süreci" gibi uygulamalardan vazgeçme konusunda IOC'ye baskı uygulama yetkisi de verdi. Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 Yaz Oyunlarının organizasyon komitesi yetkilileri ise henüz konuya ilişkin bir yorum yapmadı. Diğer yandan, geçmişte trans sporcularla ilgili tartışmalardan kaçınan ve her spor dalında kendi ölçütlerini belirleme izni veren IOC'nin tutumunun, mevcut başkan Thomas Bach'ın emekli olmasının ardından değişebileceği düşünülüyor. Öneriler arasında, daha önce trans sporcuların kadın müsabakalara katılımını sınırladığı bilinen Dünya Atletizm Birliği Başkanı Sebastian Coe'nin de olduğu açıklandı.
Eğitim Kurumlarına Yönelik Yaptırımlar
IOC'ye Çağrı ve Gelecek Öngörüleri
Yeni karar, federal fon alan tüm eğitim kurumlarının, trans sporcuların kadın spor müsabakalarına katılmalarına izin vermeleri durumunda bu fonların kesileceğini zorunlu kılıyor. Bu durum, spor dünyasında geniş yankı uyandırması beklenen bir gelişme olarak öne çıkıyor.
Trump, kararnamenin ardından Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)'ne de bu sporcuların uluslararası olimpiyatlarda kadınlarla yarışmaması için çağrıda bulundu. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı'na, kadın sporlarında aday seçimi sırasında "cinsiyet kimliği ve testosteron baskılama süreci" gibi uygulamalardan vazgeçme konusunda IOC'ye baskı uygulama yetkisi de verdi.
Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 Yaz Oyunlarının organizasyon komitesi yetkilileri ise henüz konuya ilişkin bir yorum yapmadı. Diğer yandan, geçmişte trans sporcularla ilgili tartışmalardan kaçınan ve her spor dalında kendi ölçütlerini belirleme izni veren IOC'nin tutumunun, mevcut başkan Thomas Bach'ın emekli olmasının ardından değişebileceği düşünülüyor. Öneriler arasında, daha önce trans sporcuların kadın müsabakalara katılımını sınırladığı bilinen Dünya Atletizm Birliği Başkanı Sebastian Coe'nin de olduğu açıklandı.