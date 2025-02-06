Trump, Trans Sporcuları Kadın Sporlarından Men Eden Kararnamesini İmzaladı

Eğitim Kurumlarına Yönelik Yaptırımlar

Yeni karar, federal fon alan tüm eğitim kurumlarının, trans sporcuların kadın spor müsabakalarına katılmalarına izin vermeleri durumunda bu fonların kesileceğini zorunlu kılıyor. Bu durum, spor dünyasında geniş yankı uyandırması beklenen bir gelişme olarak öne çıkıyor.

IOC'ye Çağrı ve Gelecek Öngörüleri

Trump, kararnamenin ardından Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)'ne de bu sporcuların uluslararası olimpiyatlarda kadınlarla yarışmaması için çağrıda bulundu. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı'na, kadın sporlarında aday seçimi sırasında "cinsiyet kimliği ve testosteron baskılama süreci" gibi uygulamalardan vazgeçme konusunda IOC'ye baskı uygulama yetkisi de verdi.

Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 Yaz Oyunlarının organizasyon komitesi yetkilileri ise henüz konuya ilişkin bir yorum yapmadı. Diğer yandan, geçmişte trans sporcularla ilgili tartışmalardan kaçınan ve her spor dalında kendi ölçütlerini belirleme izni veren IOC'nin tutumunun, mevcut başkan Thomas Bach'ın emekli olmasının ardından değişebileceği düşünülüyor. Öneriler arasında, daha önce trans sporcuların kadın müsabakalara katılımını sınırladığı bilinen Dünya Atletizm Birliği Başkanı Sebastian Coe'nin de olduğu açıklandı.