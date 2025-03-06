Trump, Trudeau'yu Gümrük Vergisi Krizini Seçim İçin Kullanmakla Suçladı

Trump, Trudeau'nun Gümrük Vergisi Stratejisini Eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun iki ülke arasındaki gümrük vergisi krizini "yeniden seçilmek için" kullandığını savundu. Trump, bu iddialarını Truth Social hesabından paylaştığı bir açıklama ile dile getirdi.

Trudeau'ya Eleştiriler

Başkan Trump, Trudeau'nun gümrük vergisi sorununu yönetimini olumsuz bir şekilde etkileyen bir durum olarak nitelendirerek, "Justin Trudeau'nun büyük ölçüde kendisinin neden olduğu gümrük vergisi sorununu yeniden başbakanlığa aday olmak için kullandığını düşünüyorum. İzlemesi çok eğlenceli," ifadesini kullandı.

Gümrük Vergileri ve Politika

Trump, göreve geldiği günden beri Kanada için "ABD'nin 51. eyaleti olmalı" ifadesini sıkça kullanıyor ve Trudeau'yu da "vali" olarak adlandırıyor. Son açıklamasında, Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulaması getirdiği belirtiliyor. Bu durum üzerine Trudeau, belirtilen tarifelere misliyle karşılık vereceklerini duyurmuştu.