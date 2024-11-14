Trump, Tulsi Gabbard'ı Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Adayı Olarak Duyurdu

ABD'nin seçilen başkanı Donald Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü için eski Kongre üyesi Tulsi Gabbard'ı aday gösterdiğini açıkladı. Trump, yazılı bir açıklama yaparak Gabbard'ın, ülkedeki 18 istihbarat kurumunun çatı kuruluşu olan bu göreve uygunluğuna dikkat çekti.

Tulsi Gabbard, 2013 yılında Demokrat Partisi'nden ABD Kongresine girmiş ve 2020 yılında Demokrat Parti'nin başkanlık ön seçimlerinde de yarışmıştır. Trump, Gabbard'ı şu anda 'gururlu bir Cumhuriyetçi' olarak tanımlayarak, ona olan güvenini dile getirdi. Gabbard'ın Amerikan ordusundaki hizmetini de övgüyle anan Trump, "Biliyorum ki Tulsi, meşhur kariyerini tanımlayan korkusuz ruhu bizim istihbarat topluluğumuza getirecektir," Uzun yıllar boyunca Demokrat Parti'de görev yapan Gabbard, özellikle Amerikan dış politikasındaki sert eleştirileriyle dikkat çekmektedir. Ayrıca, İsrail'e verdiği güçlü destekle tanınan Gabbard, Amerikan Samoalı bir kadın olarak Hawaii'den Kongre'ye giren ilk isimdir. Gabbard’ın Ulusal İstihbarat Direktörü olarak göreve başlayabilmesi için Senato'dan onay alması gerektiği de belirtiliyor. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.