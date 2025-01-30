Trump, Uçak ve Helikopter Çarpışmasını Değerlendirdi: 'Tamamen Hatalıydı'

Trump, Helikopterin Hatalı Olduğunu Savundu

ABD Başkanı Donald Trump, Washington yakınlarında yaşanan ve hiç kurtulanın olmadığı uçak-helikopter çarpışma kazasıyla ilgili olarak felaketin başlıca sebeplerinden biri olarak helikopter pilotlarını hedef aldı. Trump, kazanın "büyük bir trajedi" olduğunu belirterek, "Helikopter yanlış zamanda, yanlış yerdeydi." ifadelerini kullandı.

Kaza Detayları

Dün akşam saatlerinde Ronald Reagan Havalimanı civarında gerçekleşen kazada, American Airlines'a ait yolcu uçağı ile bir askeri helikopter çarpıştı. Kazada yolcu uçağında 60 yolcu ve 4 mürettebat bulunuyordu. Trump, helikopterin yanlış rotada ve yükseklikte seyrettiğini dile getirerek, "Helikopter sahip olduğu manevra yeteneği ile bir duruş yapabilmeliydi. Açıkçası yaptığı dönüş yanlıştı." şeklinde konuştu.

Kazanın Önlenebilirliği

Başkan Trump, hava trafik kontrol kulesinin helikopteri son anda uyarması nedeniyle kazanın önlenemediğini savundu. "Uyarılar çok geç yapıldı. Neredeyse kazadan hemen önce verilmiş gibiydi," diyen Trump, kuledeki kontrolörlerin en yüksek standartlarda olmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Demokratların Politika Eleştirisi

Trump, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını dile getirerek, Joe Biden döneminde uygulanan "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarının" federal kurumlarda insan kalitesini düşürdüğünü iddia etti. Trump, "Ben görevden ayrıldığımda kurumlar her zamankinden düşük kalite standartlarına sahipti," ifadelerini kullanarak, Biden ve Demokratları güvenlikten çok politikayı ön planda tutmakla suçladı.

Buttigieg'e Yüklenme

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'in kaliteli personel almak yerine kapsayıcılığa öncelik vererek havacılık sektörüne zarar verdiğini belirten Trump, "Buttigieg tam bir felaket. Belediye başkanıyken de başarısızdı." dedi.

Yetkililer, kazanın ardından yapılan incelemede helikopterdeki 3 askeri personelin ve uçaktaki yolcuların akıbetinin sorgulandığını, Rus vatandaşları gibi farklı milletlerden yolcuların bulunduğunu da açıkladı.